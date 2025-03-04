韋達今期唔用大牌騎師！係咪打賠率主意？

踏入開倉第6季，韋達整體成績未有突破，季內暫時累積15W，當中11W在跑馬地馬場獲得，上周三再贏的「紅逸舍」榮膺百萬挑戰盃季軍，出擊場地一目了然。周三晚韋廐出馬不多，惟配搭頗有心思，金誠剛出戰「大學生」、奧爾民夥拍「皇帝英豪」加上「大將」換賀銘年，全新組合有望擦出火花。

韋達今季成績並不理想，可幸部署避重就輕，專攻谷草反而殺出一條血路，周三晚韋達安排嶄新配搭為旗下馬匹效力，第3場三班1650米，「大學生」專攻谷草一哩，由於實力非高，以態補質卻於同程一再有接近走勢，卻要講究取位際遇，屬難出頭之輩，今戰排2檔形勢大好，金誠剛必好好把握機會。

大將返強項攻堅

列陣第6場四班1800米之「大將」，季內同程取1冠1季3殿，演出準繩，趁早前落五班優勢順利交出頭馬，然而評分加至46分重返四班作賽，卻又遇上樽頸位，未再有突破表現。畢竟「大將」後上跑法較為被動，陣上一再受制於不利形勢，自上場田草落敗後，早已鎖定返回谷草強項出擊，韋達起用積極求表現之賀銘年，鬥志毋庸置疑。

此外，來自澳洲之客串騎師奧爾民，上期谷草夜賽憑「輕功猛男」打開在港勝利之門，當晚亦不忘感謝韋達提點，分享在跑馬地出賽之取位心得及經驗，騎者連日晨課仄試韋廐馬，周三晚終於有「皇帝英豪」攜手合作，隨時一拍即合亦未可料。