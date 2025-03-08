【分秒在握】馬王誰屬好刺激

今季同時間在長、中、短距離都出現了一匹馬王級佳駟，可謂百家爭鳴。本來以為毫無懸念的馬王寶座，亦惹來不少馬迷討論，「嘉應高昇」係最最無奈的一駒，就算此駒到季尾未嘗一敗，兼且勇奪速度系列3關的冠軍，最終仍很難坐上馬王寶座，其實以這樣的賽績，加上馬匹一再打破封塵多年的場地紀錄，換轉係另一個馬季，封王呼聲已高唱入雲，但今季的對手，實在係強無可強‧‧‧‧‧‧

先講講「遨遊氣泡」，若然此駒能順利贏埋三冠尾關遮打盃，就能夠追平一代馬王「翠河」的紀錄，由1600米贏到2400米，橫跨了足足4個月，加上此駒又包攬了香港一哩錦標，其實賽績已是極強，但好可惜，此駒的對手係「浪漫勇士」！

要秤「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」的高低，或許香港金盃係關鍵，若非「浪漫勇士」遠赴杜拜及沙特追尋更大夢想，「遨遊氣泡」還能夠在三冠叫胡嗎？若果答案是否定，則「遨遊氣泡」就算贏了遮打盃或女皇盃又如何？只能夠說，「浪漫勇士」現時創造的歷史，不但前無來者，亦有可能係後無來者，孰高孰低，已了然於胸了。

今次賽事喜歡沈廐「喜蓮勇感」，此駒今季表現大熟大勇，雖然賽績顯示谷草較勁，但馬匹田草亦曾贏過及上名，預計今次有分頭，可博。

■長風