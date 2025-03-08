【分分制勝】閘前賠率走向　透徹大熱機會

剛周三谷中夜賽，布文夥拍「騰龍四海」建功，騎者季內首勝文廐馬，贏馬當然不感意外，惟最誇張是閘前賠率由2.1倍急降至1.4倍開跑，反映幕後信心十足，雖然「騰龍四海」只以頸位之微險勝對手，但過程似難實易。

同晚另一華倉大熱門「新力好」，馬主出戰自己贊助的盃賽，備受注目，不過馬匹臨門票數忽然軟弱，由2倍變成3.4倍，受追捧程度跟「騰龍四海」截然不同，最終「新力好」全程居後，一滴都無，從賠率走向已有啟示，令人嘖嘖稱奇。

至於今期田戰，布文與文家良繼續合作，列陣頭場的「進優自在」首度交予這位澳洲高手操刀，當然值得憧憬。

第1場五班1400米草地，「進優自在」已年屆8歲，戰鬥力難免有多少退化，不過今季評分降至40分以下，經常都所負不遠，期間在田草1400米更兩度入圍，現居最低班次，保持一定爭勝機會。上場換黃寶妮減磅一試，可惜抽14檔，騎者留到包尾再追，可惜先機盡失，末段又曾受困，發揮略打折扣，追回第5名已算不差。敗後作出全新安排，「進優自在」首度北上從化訓練，雖然短短逗留18天，但令到這匹老馬注入強烈新鮮感，晨課試跑相當起勁，埋門回港再跳，一樣火力十足，極惹好感。

「進優自在」今仗由黃寶妮換上布文，排位亦由14檔移至5檔，一切條件都向好，最重要是同場不乏前領型賽駒，形勢扯急下，有助牠居中後上，而事實上，「進優自在」於田草1400米曾交出1分21秒55，乃今場各駒中最佳，快鬥快場合最啱發揮。

■明治朗