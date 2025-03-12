特別獎金獎勵制度成效顯著　馬主數目增長8%

3月9日沙田日賽，「有目共賞」以漂亮姿態掄元，不但在即將公布的打吡獲選參賽馬名單前夕增添亮點。「有目共賞」首次出爭二班賽即能勝出，評分提升至86分，成為今季第33匹評分突破80分的4歲新星。同場跑獲亞軍的「但求開心」，賽後評分獲提升至81分。

馬會行政總裁應家柏表示現時香港三班及以上馬匹的數目有所增長，有賴於馬會持續優化的獎勵計劃，尤以2023年4月增加第二班及第三班自購曾出賽馬匹特別獎金由100萬元至150萬元的決定，成效最為顯著。

自上個賽季以來，馬主數目增長了8%，是次特別獎金的增加，對香港馬匹的質素有深遠的正面影響。應家柏表示雖然三班及以上賽駒仍未完全達至目標，但進展良好，不單止馬匹方面，馬主數目亦錄得理想的增長。

2024年3月，香港服役馬匹數目一度下降至1,219匹，包括435匹第三班或以上賽駒，之後情況續有改善，服役馬匹數目已回升至1,346匹，當中462匹為第三班或以上賽駒。

應家柏又謂馬會留意到馬主在搜購高質素的自購馬來港，所面對的競爭愈來愈激烈，這也是馬會果斷推出優化措施，進一步提升馬主養馬價值的原因。

馬主購買賽駒的慣常模式出現了明顯的變化，包括從傳統的周歲馬拍賣會，轉向馬匹試跑拍賣會，以及搜羅曾在海外出賽的賽駒。

於2023年，馬會全面檢討香港賽事的獎金和獎勵制度，現在已取得成果。除了150萬元的自購曾出賽馬匹特別獎金之外，馬會還為自購新馬和國際馬匹拍賣會新馬提供100萬元的特別獎金。總體而言，這些具有吸引力的獎勵措施，旨在不斷提升香港馬匹的質素，而最近的指標均是非常正面。

香港打吡大賽的獲選參賽馬匹名單將於3月14日公布。