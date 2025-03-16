連贏5場打破16年紀錄　麥道朗手執新雲絲仙子？

Lady Shenandoah贏古摩亞經典賽片段：

全球最佳騎師麥道朗現時喺香港同澳洲都手執唔少良駒，香港佢就有「浪漫勇士」同埋「遨遊氣泡」，而澳洲當然亦有覺士盾冠軍「精緻之道」，最近更有華禮納訓練嘅3歲馬女Lady Shenandoah火速冒起，後駒尋日於玫瑰崗馬場角逐1500米一級賽古摩亞經典賽，結果喺麥道朗胯下險勝廐侶「狂火」(Firestorm)，取得5連勝之餘，亦係近16年嚟首匹攻下呢場G1嘅3歲馬女，認真犀利。

近況大勇嘅Lady Shenandoah，今次以3歲馬女身份面對不少年長馬，臨場汗濕問題非常嚴重，加上抽外檔，亦令華禮納懷疑此駒能否交出水準，結果仍能於麥道朗胯下直路中段率先透出，即使拉士100米已力弱，慶幸仍能保住勝果，同時助華禮納連贏3屆古摩亞經典賽。

對於Lady Shenandoah今場表現，華禮納當然此駒讚賞，佢都提到自己唔鍾意比較，同埋有啲馬匹可能比較遲熟，但佢絕對同意喺傳奇馬后「雲絲仙子」(Winx)3歲嘅時候，的確交唔到Lady Shenandoah目前嘅成績，而麥道朗亦認為呢匹3歲馬前景樂觀，只係擔心今次賽前流汗太多嘅問題，會影響日後發揮。