【賽馬以外】澳洲幫打吡威番次！

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又到一年一度嘅香港打吡大賽，嚴格上呢場唔係一級賽，但對好多人嚟講，重要性唔低過啲G1，齋睇潘頓舊年憑「大至尊」揚威打吡，過終點前佢振臂高呼嘅鏡頭，你哋又有冇喺佢贏「嘉應高昇」、「美麗傳承」嗰時見到？就知呢場賽事有幾特別。對筆者嚟講，兒時嘅打吡回憶，就係愛倫、實康同埋簡炳墀，其中以簡蛇5奪打吡最威水，筆者嗰時聽啲前輩講，90年代初期至千禧初，連大摩都未入流，因為大摩只喺1995年憑「有性格」贏過1次打吡， 同5奪打吡嘅簡炳墀、3奪打吡嘅愛倫，絕對無得比，嗰段時間嘅香港馬圈，應該仲有唔少人懷念嘅。

不過，自從兩位阿John，大摩同埋蔡約翰成為香港馬圈舉足輕重嘅人物後，打吡大賽就由呢兩位澳洲倉主打骰，大摩一心一意為馬主引入高價自購馬，取得美滿成果，由2006年至佢退休，分別憑「爆冷」、「閒話一句」、「威爾頓」、「明月千里」同埋「佳龍駒」5奪打吡，亦令佢成為香港史上贏打吡最多嘅倉主。蔡約翰就行另一個方向，除咗2018年封王嘅「平海福星」係自購馬，其餘兩匹出自蔡廐嘅打吡盟主「戰利品」、「陽明飛飛」都係PPG，或者或少反映呢兩位倉主嘅練馬手法有咩分別，而由2014至2018年直路5屆打吡冠軍都係由佢兩位包辦，就知澳洲幫勢力有幾強大啦。

但風水輪流傳，估唔到大摩退休後，就連馬圈生態都改變埋，打吡大賽唔再係嗰幾位倉主玩晒，更重要係華人練馬師齊齊發威，事關有千禧年至2018年，只得簡炳墀一個華倉贏過打吡，但對上6季就有葉楚航、沈集成、姚本輝、呂健威同埋羅富全5個華倉贏過，當中有4位都係冠軍練馬師，就知呢段時間啲華倉有幾厲害，證明佢哋不論係揀馬、練馬、谷馬等部署都有辦法，絕對唔簡單。講真，筆者見到呢幾年打吡嘅天秤完全傾向華人倉主呢邊，又真係幾開心，話晒都同聲同氣啩。

當然，世事常變，華倉威咗一輪，到時今屆香港打吡大賽，睇牌面，筆者覺得澳洲幫應該會威番次。單睇出賽馬匹陣容，贏過3屆打吡嘅蔡約翰有「有目共賞」、「米奇」同埋「一起美麗」三路興兵，而4歲馬經典賽事系列嘅頭兩關得主「祝願」、「球星」，分別由澳洲練馬師廖康銘及希斯訓練，3位澳洲倉主就有5駒參戰，預計「球星」、「祝願」同埋「有目共賞」都係熱門，「一起美麗」就真係殺得性起，而「米奇」即使近況平平，但繼續用高手莫雅，兼除咗冇咩用嘅眼罩，同埋抽到打吡其中一個旺門檔位3檔，變身都唔出奇啦。

同埋對蔡約翰、希斯嚟講，固然好想贏今屆打吡大賽，蔡神仙已經有6年冇贏過，而希斯對上一次贏打吡，已經係2003年嘅「勝威旺」。況且依家佢兩個為咗今季冠軍練馬師寶座爭崩頭，如果可以贏打吡振奮士氣，相信對今季爭冠有極大幫助啦。

■山無陵