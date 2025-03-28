【分秒在握】跨步再進靠兄弟

如果各位有上網看看一眾馬迷的言論，不難會發現一個共通點，就係很多判決會傾向有利於潘頓，例如斜跑、阻人、未有力策等等，到後來總係潘頓做得啱，只係受其他人影響云云。對於這個觀點，筆者很多時都會退後一步看，畢竟作為騎師的頂流，馬迷對潘頓的期望自然較高，否則亦不會時常被熱捧。

受傷多時的潘頓，早已表明這個星期日（3月30日）復出，但在上周五（3月21日）首朝復課後，馬會隨即公布潘頓已適宜恢復出賽，這則通告一出，令人立即聯想到騎者是否會在剛周三泥戰復出，但經一番查證後，又發現並非如此。筆者細心一想，上周日打吡大賽，不少騎師遠道而來，而布文則赴澳洲參賽後再趕返，換言之有可能會有騎者未能到埗，而這則公布，是否鋪路一旦有騎師未能及時來港，潘頓就可以立即復出補上爭大賽？究竟這純粹是巧合，還是筆者想得太多呢？

今次賽事首先推介四班1200米的「兄弟再盈」，上仗初次上陣冷至207倍，反映完全不被人看好，而馬匹慢閘之後走內疊，賽事末段時間快至22秒3下，此駒造出驚人的21秒7衝刺追回第5名，今次表現得成熟一點，已有權大躍進。

■長風