【賽馬以外】奮力攞位抑或收慢放棄？

筆者經常都會睇吓賽後報告，所謂嘅賽後功課，除咗要不斷翻睇巡邏影片、賽事片段，先要對眼觀察馬匹走勢，然後睇埋賽後報告，睇吓啲騎練咁樣解釋跑法，同埋係咪真係有受阻。當然另一樣都重要就係睇吓啲參戰馬賽後有冇驗到流鼻血、心律不正又或者氣管有冇痰同血啦，咁就會對馬匹健康有更深了解，所以賽馬真係要兼顧好多嘢，賽前賽後有好多功課要做。

除咗呢啲，唔知大家又有冇留意騎師停賽呢。先講啱啱禮拜日有4位騎師罰停賽，分別係奧爾民、艾道拿、周俊樂同埋布文，睇番賽後報告，前面3位就係承認一項不小心策騎(賽事規例第100(1)條)，反而布文就係被裁定一項不小心策騎(賽事規例第100(1)條)，據筆者了解，布文係唔承認自己有犯規，只係競賽小組依然覺得佢有唔小心嘅地方，照罰佢停賽咁解。其實有睇開報告都知，絕大部分情況啲騎師都係知衰，認咗自己唔小心就算，好少同競賽小組拗數，因為冇用居多，而布文決定咁做，應該有佢道理，筆者又睇番片，覺得布文騎「跨境寶馬」阻到潘頓「新力好」嗰度，後駒內側嘅「風再起時」可能都有啲影響，布文可能覺得責任唔完全喺自己身上，決定唔認罪，只係小組覺得「新力好」受阻情況明顯，罰人好正常咁。況且阻到潘頓要罰停賽？問梁家俊應該好清楚啦。只係筆者覺得，無疑依家賽後報告以簡潔為主，筆者亦覺得易睇咗，但遇到呢啲情況，如果可以講吓布文有咩反駁，等馬迷更加清楚判決原因，就更加完美啦。

至於尋晚跑馬地賽事又有3位騎師停賽，其中極少停賽嘅潘頓，就同布文一樣都係被裁定一項不小心策騎，咁呢樣大家都好明白。至於湯普新同埋董明朗梗係乖乖承認，或者大家睇片，覺得湯普新策騎「魔法速遞」畀小組罰停賽好唔抵，兼且仲好似畀艾道拿打咗一踭咁。但睇番判詞就係：湯普新嘗試讓坐騎在「你知我得」與「星運少爵」之間空位不足處強行取位，導致坐騎在無法取得該空位之際須大力勒避，並與「星運少爵」互相大力觸碰，「星運少爵」因而嚴重失去平衡。即係話湯普新夾硬嚟，明明冇位都強闖，幾乎搞到自己跌落嚟，就要罰停賽3日。呢次情況就同希威森之前有次騎「穿甲戰鷹」有啲似，明明冇位都要衝上嚟，又係幾乎令自己墮馬，最終停賽收場。

首先，筆者都要講返，陣上安全係好重要，呢種有少少鹵莽嘅騎法，唔係太可取。但筆者又嘗試換另一個角度諗，唔少馬迷甚或馬評人，都鍾意啲騎師落力、奮力策騎，總知仲要騎晒畀佢哋睇，嚴格嚟講，湯普新尋晚正正係做緊呢樣嘢，希望想喺無可能嘅情況下，攞到個位望空上前，只係結果唔成功。其實喺「魔法速遞」尋晚入直路嘅處境，騎師絕對有道理收慢索性唔騎，因為真係冇空位嘛，競賽小組唔會問，最多可能畀馬迷X。但好似湯普新依家咁，真係有努力(強調係鹵莽嘅盡力)，換嚟停賽3日，反而唔騎無事，咁下次你係佢，你會點揀。

或許現時競賽小組嘅作風，認為陣上安全係好重要(筆者好同意)，所以見到騎師過勇策騎，一直要罰停賽。既然標準已定，咁筆者覺得，如果有時見到啲騎師唔太積極攞位，真係唔好太苛責，因係佢哋都有原因嘅。

■山無陵