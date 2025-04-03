S1唐加士打一哩賽捧潘頓妙藝　S3大阪盃提防駿天宮

嚟緊周六上午11時10分起受注澳洲唐加士打賽日6場賽事，4位香港騎師不惜赴當地作賽再頻撲趕返港，相信都有一定信心，值得留意！潘頓於S1-2策騎「嬌蠻娃娃」出戰鄉郊錦標決賽。然後S1-3澳洲賽馬會育馬錦標，潘頓接手新勝馬「水牛城」鬥撼布文再騎的「南美名宿」，「水牛城」人強馬勇令人憧憬，至於「南美名宿」上仗於金拖鞋大賽跑獲殿軍，人馬建立默契後隨時發揮更佳，不妨買Q及QP。

重頭戲S1-5唐加士打一哩賽，「妙藝」早前贏出美國育馬者盃雌馬草地大賽後被玉龍集團收購，今次轉投華禮納馬房第1擊，強配潘頓戰意十足。至於同場田泰安為「晨早醒」效力，此馬上仗跑澳洲全明星一哩賽得第6名不俗，而最近在港連贏7期的艾兆禮將為「鞍滿豪」主轡，也要提防。

S1-6澳洲打吡，「紅色王牌」上仗配嘉里重新增程跑2040米表現有進得第5名，今次強配布文增程上2400米，隨時有驚喜。

S3大阪盃提防駿天宮

周日下午2時40分本地賽事期間插播S3日本大阪盃，此場2000米G1亦為日本春季古馬三冠大賽頭關，上期介紹過上年底出戰香港瓶跑獲季軍的「橡木城」，今次續由莫雷拉執韁，必屬爭勝要角。

對手方面，「大震撼」囝囝「駿天宮」近期復甦也要吼實。「駿天宮」於2023年曾攻下3200米春季天皇賞，之後狀態回落，差不多兩年未再贏馬，但上年底出戰有馬紀念賽2500米G1仍以勁勢追回一席第5，敗於「蕾麗宮」不遠，抖3個多月儲足新鮮感復出縮程跑2000米，隨時發惡。