【賽後報告】200米Hea騎！黎昭昇不滿潘頓金風萬里發揮？

第8場：被查詢時，潘頓表示，「金風萬里」出閘笨拙，因而失地及居於包尾位置。他說，坐騎早段搶口，接近1000米處時收慢避開「紫荊拼搏」。被查詢有關他在直路上的騎法時，潘頓表示，他於入直路時將坐騎推進至「紫荊拼搏」內側後開始催策坐騎，但當「觀萬物」開始迅速墮退時，坐騎在350米處至250米處之間在該駒之後受困。他又說，坐騎推進至「觀萬物」外側，其後在一段途程上靠近「紫荊拼搏」的後蹄。

被查詢有關他自接近200米處起的策騎力度時，潘頓表示，他認為「金風萬里」在催策下內閃，他因此未在賽事該分段全力催策坐騎，因他認為坐騎對催策毫無反應。練馬師黎昭昇表示，倘若此駒出閘迅速，應選擇讓此駒佔取更為靠前的位置，但他認同此駒出閘笨拙及居於後列。他又說，儘管他留意到此駒於直路早段受困，但覺得潘頓有機會自接近200米處起加大力度策騎此駒。小組考慮了潘頓的解釋後，認為他應於過了200米處後以更大力度策騎坐騎，以完全顯示此駒對催策未能進一步交出反應，以及在此情況下應以該方式策騎坐騎以令人無可置疑。

是日賽後報告撮要：

第1場：「雙天寳馬」氣管內有很多血。周俊樂「永勝金駒」因於末段舉鞭時數度將手臂抬高於肩部水平而被罰款5千元。

第2場：賽後，田泰安報告，當坐騎「快馬加鞭」在直路上墮退時，他擔心坐騎或有不妥。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：周俊樂（「宇上龍騰」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「怡勁力」下向外斜跑，導致「怡勁力」在「葳莉非凡」與「宇上龍騰」之間受擠迫之際須勒避。小組判罰周俊樂由4月27星期日開始停賽，直至5月1日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，周俊樂被罰款25,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚差策騎出賽紀錄。

被查詢時，霍宏聲表示，「一定超」在直路上受催策時內閃，難以被力策至終點。他說，他因而於過了200米處後當坐騎在「葳莉非凡」外側緊迫競跑之際以正手鞭打馬鞍前方的位置，因為他未能觸及馬鞍後方。霍宏聲因此用鞭方式而被罰款5千元。在衡量判罰輕重時，小組考慮了霍宏聲於本季已數度因此用鞭方式而被警告。

第4場：「時時稱心」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。開閘時四蹄滯立，因而失地。「九因歌」氣管內有很多血。「手機錶勝」在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。出閘僅屬一般。「手機錶勝」包尾大敗而回，小組認為此駒的閘廂行為及表現均難以接受。「手機錶勝」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第5場：「心福」氣管內有很多血。「開運王」不願前往起步點，梁家俊須兩度下馬。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「開運王」必須經包括被策騎前往閘廂的巡行測試及格後，才可再次出賽。起步後不久在「閃光燈」與向外斜跑的「金運來」之間受擠迫之際收慢。「逆市奇爸」氣管內有很多血，同時也發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第6場：「傳承效應」賽日早上被小組著令退出（不慎接受治療）。小組押後有關此宗事件的研訊至另訂日期進行，以讓現時不在香港的練馬師巫偉傑出席研訊。「傳承效應」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：被查詢時，艾道拿表示，他獲指示將「又龍串鳳」於早段留後競跑，並試圖沿欄推進。他說，他按照策騎指示讓坐騎於早段居後列，但當坐騎居「飛雪神駒」外側時，他選擇約束坐騎以佔取貼欄位置。他又說，他在直路上初時讓坐騎推進至「中華盛景」內側，以期繼而推進至入直路時略為向外斜跑的「木火兄弟」內側。 他說，當「木火兄弟」向內移回時，坐騎一度受困，其後於趨近350米處時移至該駒外側。他進一步表示，他於趨近250米處時打算在「常拼常勇」與「喜蓮勇感」之間推進，但當該兩駒雙雙略為斜跑時，他須將坐騎持續移至「喜蓮勇感」外側，坐騎於過了150米處後望空，其後衝刺良佳。

練馬師告東尼確認所發出的指示，並表示由於「又龍串鳳」縮程回師1600米途程，他不相信此駒自外檔出閘後具備足夠前速以佔取較為有利的位置。他又說，他滿意艾道拿採取的策略，即試圖讓此駒沿內疊推進，因他認為是日的競賽模式對以此方式策騎的馬匹有利。告東尼說，當此駒增程角逐時，他將在賽事步速容許下部署讓此駒佔取更為靠前的位置。

第8場：「紫荊拼搏」的騎師希威森及「準輝煌」的騎師巴度均被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他們容許坐騎在尚未帶離「喆喆友福」及「始終如一」下斜跑，導致該兩駒須勒避。小組考慮了他們的陳詞及此宗事件的情況後，嚴厲譴責希威森及巴度。

第9場：宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮是否有理據就「膨才」於接近50米處時被「光年八十」阻礙提出抗議，當時該駒在向外斜跑之際被騎師湯普新修正。鑒於兩駒衝線時的距離為半個馬位，小組決定不提出抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

賽後，巴度表示對「實力派」陣上的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「實力派」必須通過須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。