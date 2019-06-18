山形縣沿岸6.7級地震　氣象廳發海嘯警報

日本山形縣沿岸周二（18日）晚上發生黎克特制6.7級地震，震源深度為14公里，屬淺層地震。氣象廳向新潟縣、山形縣、佐渡島及石川縣能登半島沿岸地區發出海嘯注意警報。地震造成近6800戶停電，目前有2人輕傷，部分地區有圍牆倒塌。新潟市已開放15間避難所，至少580人入住。



地震在當晚10時22分發生，其中新潟縣下越地區及山形縣地區震感達6級，秋田縣沿岸南部和山形縣最上地區震度為5級。氣象廳當時指，1小時後會出現1米高海嘯，其後再表示，海嘯的高度或超出預期，並發出避難警報。



民眾對海嘯來臨紛紛感到擔憂不已，氣象廳呼籲沿海地區民眾盡快尋找安全地區避難，亦不要接近海岸及河道附近，新潟縣已設立最高級別的災害對策總部。



JR東日本新潟分公司表示，受地震影響，東京站至新潟站之間的上越新幹線全線停運；東京站至青森縣八戶站之間的東北新幹線亦暫停。東北電力表示，山形縣及新潟縣部分地區停電。宮城縣女川町女川核電廠、石川縣志賀核電站及北海道泊核電站因地震而停止運作，但未有異常。



香港縱橫遊表示，現有20團、共500人身處日本，全員安全，周三至周日將有20團如期由香港出發至日本，但為安全計不會前往新潟。