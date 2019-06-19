山形縣6.7級地震增至最少18傷　海嘯警報解除

日本山形縣沿岸周二（18日）晚上發生黎克特制6.7級淺層地震，至當地時間周三（19日）清晨，受傷人數增至最少18人，氣象廳則已解除所有海嘯警報，新潟縣村上市以及山形縣鶴岡市的中小學周三全部停課。



新潟縣下越地區震度達到6級，該縣至少有6名傷者，已送院治療，並無生命危險。縣內震度達到6強的村上市，一名七十多歲男子跌倒，足部受傷送院治理；震度5弱的柏崎市一名六十多歲女子從輪椅掉下來頭部受傷。另外震度4級的燕市及新潟市共有4人受傷。



山形縣則收到至少有7人受傷的報告，其中1人為16歲少女，其餘6人皆為老婦，年齡由65歲至96歲，全都是跌倒受傷，當中1人懷疑手腕骨折，其餘傷勢較輕。



在宮城縣也有4人在地震中跌傷，包括一名三十多的男子，以及3名八十多歲及九十多歲的老婦。石川縣亦有一名89歲老翁在避難時跌倒，撞到頭輕傷。



氣象廳在當地周三凌晨零時左右，在新潟港觀測到約10厘米高的海嘯，另外也在新潟縣的栗島、山形縣的酒田港，以及石川縣的輪島港錄得微弱的海嘯，海嘯警報其後在凌晨1時許全部解除。