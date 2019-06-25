歐洲迎熱浪多地或達40度　專家：「地獄正來臨」

歐洲大陸多個地區本周迎來熱浪，氣溫可能飆高至攝氏40度，西班牙甚至有氣象學家形容：「地獄正來臨。」受高溫影響，法國將學校考試延遲至下周，衞生部長呼籲民眾勿掉以輕心。多地已發出脫水及中暑警告，呼籲兒童及長者留在室內。



氣象預報員指，來自撒哈拉沙漠一股燥熱空氣造成今年夏初不尋常的熱浪，由西班牙至瑞士氣溫或高達攝氏40度。有專家甚至警告，加上濕度高，體感溫度或達47度。法國衞生部長布贊（Agnes Buzyn）表示：「我擔心那些不在意，以及持續如常在太陽下做運動的民眾。」她補充，因應周四（27日）與周五（28日）即將來臨的極端高溫，「沒有人是超人」。



巴黎周一（24日）的氣溫已達37度，當局在市政府建築物設置冷氣室，又在深夜開放公共泳池。法國有氣象局氣象預報員形容：這是史無前例，這波熱浪6月來襲，是自1947年來從未發生過。



至於在德國，氣象預報員表示，法蘭克福周三的氣溫或高達40度，有望打破1947年6月創下的38.2度高溫紀錄。在意大利北部至中部，天氣預測由37至40度不等，包括羅馬、佛羅倫斯及米蘭等地，多地預料會創下最高溫紀錄。