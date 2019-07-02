傳黑客計劃對美企發動網攻　或涉間諜活動

美國與伊朗關係緊張，兩國網絡戰事一觸即發。有美國官員及美國網絡安全公司周一（1日）透露，與伊朗有關的黑客正計劃對美國重要商業機構發動網絡攻擊，並可能從中展開間諜活動。



據指，自6月11日起，美國指控伊朗於阿曼灣襲擊船隻時，與伊朗有關的黑客已準備向美國能源及金融企業發動攻擊，並入侵他們的網絡。而在過去兩至3個月，美國網絡安全公司Recorded Future已發現有逾1200個與伊朗有關的網絡控制域及網絡指令被註冊，當中超過700個至今依然活躍。美國國家安全局退役官員兼Recorded Future的成員莫理奇（Priscilla Moriuchi）指：「我們發現一個準備發動攻擊的狀況。」



伊朗黑客被指一直用「魚叉式網路釣魚」的方法，向目標機構的成員發電郵，以引導他們點擊連結、下載惡意程式或透露個人身份及帳戶密碼等資訊。有傳美國總統特朗普上月曾計劃襲擊伊朗，以報復伊朗在其領空擊落美國無人機。然而，特朗普最後選擇了向伊朗的情報機關及導彈系統發動網攻。