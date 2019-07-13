英國再派戰船赴波斯灣　伊朗：別玩危險遊戲

伊朗三艘艦艇日前企圖阻截英國油輪遺產號（British Heritage），令波斯灣局勢緊張。英國媒體周六（13日）報道，英國政府已宣布派遣驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan）前往波斯灣，料於未來數天內抵達，並會有一段短時間會與護衞艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）一同在該水域執勤。英方稱該部署是為維持航海安全的影響力；伊朗則以「危險遊戲」形容英方舉動，警告西方國家應遠離波斯灣地區。



英國稱蒙特羅斯號將完成任務並會撤走維修，派出鄧肯號到波斯灣是要接替蒙特羅斯。英國外相侯俊偉表示，英方並非想令局勢升溫，並會以慎重的方式應對，同時呼籲各方保持冷靜。



伊朗外交部批評英方舉動，並重申英方早前協助屬地直布羅陀，扣押伊朗運載原油的油輪格雷斯一號（Grace 1）欠缺法理依據，釋放該船對各方均有利，並指出伊朗與周邊國家有能力保衞區內的安全。



遺產號周三（10日）穿越霍爾木茲海峽期間，多艘伊朗革命衞隊武裝船隻企圖阻截及扣留，但遭護航的蒙特羅斯號以機炮對準，並發出口頭警告令對方知難而退。英國一度批評有關行為不符國際法，伊朗則否認事件。