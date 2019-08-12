安倍晉三計錯數？　刺激反日情緒文在寅得益

日韓貿易戰升級，南韓國內的反日情緒升溫。日本國內有輿論認為，首相安倍晉三對南韓實施出口限制是戰略失敗，令南韓總統文在寅的支持度不跌反升，該國朝野兩黨更同一陣線「抗日」。不過，日本外務省官員強調，南韓出現反日輿論是意料之內。



《朝日新聞》編輯委員牧野愛博在《文藝春秋》發文，指安倍晉三的決斷挽救了文在寅，日本發動貿易戰後，南韓保守派在野自由韓國黨也參與反日運動，以免被標籤為親日派。文章引述消息指，對韓限貿政策是日本首相府和經濟產業省，繞過外務省自作主張制訂，但只要熟悉南韓政治，就不會採取「給敵人加鹽」、帶來反面結果的措施。



京都大學教授、國際政治學者中西寬也認為日本政府犯下戰略錯誤，他周日在《每日新聞》發文：「南韓輿論認為日本攻擊該國經濟，這對高舉反日旗幟的文在寅政府來說，日方此舉大大提高南韓政府的支持度。」他認為安倍晉三政府應明確表明，施壓只針對文在寅的對日政策，並提出日方希望南韓採取的政策，作為停止施壓的條件。



《日本經濟新聞》專欄作家秋田浩之提出另一種看法，他指南韓國內也有拒絕反日的輿論，日本政府應加強直接向南韓國民傳達意見，以及增加美日韓的政府層面對話。