歐盟斥約翰遜藉休會逼重啟脫歐談判　百萬人聯署促撤回

英國首相約翰遜周三（28日）獲英女王伊利沙伯二世同意，讓國會於9月9日起休會5周，此舉引起軒然大波，在野工黨及反對者狠批此舉如「政變」，黨魁郝爾彬更去信女王抗議，要求她重新考慮；留歐派則入稟挑戰約翰遜的決定。民間亦有人在國會網頁發起聯署反對休會，短短數小時已獲逾百萬人聯署。

英媒報道，約翰遜周三向內閣指，休會將可讓歐盟談判代表明白到「這些人是認真的」。他指，國會拉鋸對英歐談判有直接影響，認為歐盟知道在國會無法再「阻礙脫歐」的話，就有更大機會與英國談妥協議。約翰遜又強調，休會決定並非為了強推硬脫歐，又重申對歐談判已見進展，應該繼續。

不過，歐洲議會的英國脫歐主要談判代表伏思達（Guy Verhofstadt）則狠批︰「從未見過這麼險惡的奪回控制權方式。」歐盟官員亦指此舉令硬脫歐機會上升，因為約翰遜即使談成協議，國會或會在10月底的限期前將其否決。歐盟外交人員指，約翰遜意向難料，對談判不感樂觀︰「除了成為並留任首相之外，我們不知道他（約翰遜）還有甚麼目的。」

郝爾彬則表示已致函英女王要求見面，但此舉或引發質疑，恐會影響女王的政治中立性。他此前曾表示考慮向約翰遜提出不信任動議，不過美國總統特朗普周三則對此潑冷水，指此舉難以成功。特朗普發貼文大讚︰「約翰遜正正是英國想要的人選，亦會證明是很好的人選！愛英國。」

薩里郡賴蓋特區的親歐人士約翰斯頓（Mark Johnston）周二（27日）在國會網頁發起聯署，要求政府不要讓國會休會。上面寫道：「國會不能休會或解散，除非脫歐期限延後或取消。」聯署在短短數小時已有逾10萬人支持，即超過國會須考慮提出辯論的門檻，至周四聯署人數更突破110萬關口。