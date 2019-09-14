研究：全球上半年700萬人因氣候變化問題逃離家園

全球氣候變化問題嚴重，多地居民飽受影響。總部設在瑞士日內瓦的監察組織「國內流離失所監察中心」（IDMC）周四（12日）發表年中報告，揭示全球本年上半年有700萬人因極端天氣而要逃離家園，是有紀錄以來最高，預料下半年情況將會持續。

IDMC自2003年開始，透過政府資料、聯合國組織、傳媒報道等，得出災民逃離家園數字。這次公布的年中報告顯示，全球上半年總共有1100萬人需要逃離家園，因天氣出走的人數佔去700萬，較因衝突以及暴力事件出逃的數目多近1倍。

報告提到，5月吹襲印度以及孟加拉的熱帶氣旋「法尼」（Fani）一共造成340萬人流離失所。至於東非國家莫桑比克亦於3月遭受熱帶氣旋伊達（Idai）侵襲，約62萬名平民痛失家園。剛於巴哈馬肆虐的颶風「多利安」則未有計算在內，相信數字在年尾繼續上揚。

該監察組織敦促敦全球多國和國際社會從有關數字吸取教訓，必須支持各地政府保護和援助國內無家可歸者，並投資於可持續發展項目，以應對全球氣候變化問題。