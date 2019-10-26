暴雨致10死4失蹤　千葉站及JR線路部分復運

日本千葉縣及福島縣等地周五（25日）起受豪雨侵襲，短短半日下了1個月雨量，引致7條河川氾濫及多處山泥傾瀉，至翌日已造成最少10死4失蹤。多市呈現水漫金山狀況，有人心痛見證住宅被水淹至30厘米高，山武市有幼稚園則一度被洪水圍困。部分JR線路尚未復運，不少上班族徹夜未眠，在車站疲憊不堪地呆等。

當地傳媒報道，佐倉市今晨由高空可見大片農田被淹，車輛亦因道路水浸而動彈不得。消防員昨晚救出山武市64名幼稚園師生，並疏散相鄰一間小學全部師生。千葉市及市原市多人被洪水沖走身亡，截至周五晚10時，市原市等25個市町，逾1800人前往避難所避難，鴨川市有淨水廠被淹令4700戶斷水。

JR東日本千葉分公司表示，受暴雨影響一度停運的內房線隔約17個半小時己全線復運。JR千葉站昨晚多架列車停運，約500人在暫時開放的公共設施度過雨夜，甫天亮已擠至車站查問車務狀況，有20多歲男學生苦笑只想回家睡覺。另外，茂原市有居民今早急忙返家挽救浸濕家具及收拾殘局，縣政府正加緊部分偏遠地區的救災工作，佐倉市已上報申請2輛水泵車抽走殘留洪水。