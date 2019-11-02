是否准華為參與5G建設　押後至下屆政府決定

早前有傳英國首相約翰遜擬允許中國科技巨企華為，參與當地5G網絡的非核心項目，惟英國決定提前12月12日大選，令情況出現變數。英國數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪向保守黨友發信，確認將把是否讓華為參與5G網絡建設，留給新一屆政府決定。

莫麗琪周五（1日）在信中回應下議院外交事務委員會主席董勤達的查詢，稱政府當初希望今年秋天在電訊供應商檢討中，決定是否讓華為參與5G網絡建設，但提前大選意味現在已不可能，因此要留給下屆政府決定；又希望新政府一有決定後，在合適時間通知國會。

董勤達稱，外交事務委員會一直調查獨裁國家干預民主的情況，很多成員關注中國在科技的主導。他稱准許華為參與5G網絡建設可能讓敵對國家有機可乘，很高興有關決定留待下屆政府經全面辯論後再作出。保守黨下議院議員莫格則認為，是否接納華為應交由人民決定。由於美國總統特朗普一直希望盟友棄用華為，英國首相約翰遜可暫時避免與他不和。

另外，埃及《金字塔報》刊登訪問華為始創人任正非的文章，談到美國圍堵中國勢損害華為。任正非表示此舉只會令華為員工更團結，又稱華為已能夠「不用一塊美國晶片」，生產出100%中國製造的產品，並強調與其他國家合作也很重要。