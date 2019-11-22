修例風波：自民黨大選政綱承諾重啟BNO申請

英國下月12日舉行大選，現為國會第四大黨的自由民主黨（自民黨）周三（20日）公布大選政綱，承諾重啟英國國民（海外）護照（BNO）申請，並擴大計劃以授予所有BNO持有人居英權。自民黨參選議員烏穆納（Chuka Umunna）指該黨將向北京發出清晰的信息。

自民黨黨魁斯溫森在政綱內《和平世界》一章提到，該黨將會履行對香港人的法律和道德責任，重啟BNO申請和賦予持有人居英權。烏穆納在英國《獨立報》撰文，指港人的訴求並非不合理，但現屆保守黨政府對此視而不見、沒有作為，揚言自民黨將終止這個情況。

烏穆納指北京明顯違背香港回歸的承諾，摒棄《中英聯合聲明》和從一國兩制原則倒退；目前約有16.9萬名香港居民持有有效BNO，但BNO計劃目前關閉，令參與示威的港人，包括年輕一代無法申請。他稱自民黨管治核心是平等、民主和法治價值，將站在港人一方。

8名包括前主席譚百德等保守黨元老，周四（21日）去信首相約翰遜，指BNO是歷史錯誤。英方當年沒有諮詢港人便單方面撤銷居留權，包括當年加入英軍和在警隊服務的人，做法與其他殖民地不同；要求政府修正此歷史錯誤，為在港的英國國民提供關鍵的支持。