暴雨再襲昆士蘭　降雨量達全年25%

周日（26日）是澳洲國慶日「澳洲日」，但今年受山火危機籠罩。東北部昆士蘭省當天再下起暴雨，並引發洪水氾濫，部分地區降雨量更是全年平均降雨量的25%，沿岸地區整日的降雨量達160毫米，氣象局預測暴雨未來數天仍會持續。

受影響地區包括昆士蘭省西北部芒特艾薩（Mount Isa）、卡穆威爾（Camooweal），前者一晚錄得85毫米降雨量。暴雨導致房屋及道路損毀，街道被洪水淹沒，部分天橋及堤道關閉。芒特艾薩市長麥卡洛克（Joyce McCulloch）表示，河床上前一天一滴水都沒有，但一夜之間水位暴漲。

適逢澳洲國慶，總理莫里森向市民表達對氣候及山火的關注，更坦承此時此刻仍有消防員在火場滅火：「大家對山火的反應是前所未見的，很多志願者及救援人員不分晝夜工作，挽救市民的財產及生命。」

《悉尼晨驅報》發表評論文章，指莫里森帶領如何處理山火及氣候危機，包括呼籲制訂國家防災標準，惹來爭議聲音，甚至加劇學者之間的分歧。有學者認為山火源自極端氣候，亦有學者認為山火是人為，只要按照「計劃燒除」的方式執行，則可以解決山火的危害。