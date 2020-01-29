武漢肺炎︰成功培育病毒　助測試疫苗效用

武漢肺炎持續擴散之際，各國加緊研發疫苗。澳洲科學家周二（28日）在實驗室成功「複製」新型冠狀病毒，為病源地中國以外的首例，被視為全球抗擊武漢肺炎的重大突破。科學家形容這可改變應對疫情的局面，有助了解病毒及測試疫苗效用。

墨爾本多爾蒂感染及免疫研究所從國內一名確診患者的樣本，成功培育出引發武漢肺炎的新型冠狀病毒複本，並將透過世界衞生組織與各地實驗室分享。它是全球第二個實驗室培育出新型冠狀病毒樣本，但最先培育出病毒樣本的一間中國實驗室，未有把發現與世衞分享，只公開基因序列，但協助澳洲科學家成功「複製」病毒。

研究所的病毒鑑定實驗室主任德魯斯（Julian Druce）說：「獲取真正的病毒，意味着我們現在可以實證試驗一切治療方法。」研究所副主任卡頓（Mike Catton）指這是至關重要的發現，成為證明疫苗是否有效的重要因素；科學家今後能針對實驗室培育的新型冠狀病毒，測試任何潛在的疫苗，或在出現病徵前測試人體是否患病。

截至目前，澳洲有5宗武漢肺炎確診病例，全部均為輸入性的個案；其中4宗在新南威爾士省，1宗在維多利亞省。卡頓指國內的科學設施已準備好應對冠狀病毒的爆發，又指在4級制度下這類病毒屬於第3級，但殺傷力不及高度致命的伊波拉病毒。