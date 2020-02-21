18世紀王冠　流落荷蘭逾20年重回國土

一頂流落在荷蘭逾20年的18世紀埃塞俄比亞王冠，周四（20日）由荷蘭官員帶到埃塞俄比亞「完璧歸趙」，由埃國總理阿比‧艾哈邁德親自接收。該王冠於1998年由一名到荷蘭尋庇的埃國難民無意中獲得，過去20年來一直收藏其家中。

埃塞俄比亞裔男子阿斯福（Sirak Asfaw），於上世紀70年代末逃避軍事獨裁統治抵達荷蘭後在鹿特丹定居，並以居所接待其他同胞難民。1998年，一名難民攜同該個王冠投靠他，阿斯福認定王冠是在祖國被盜的文物，然而他當時擔心，若把王冠送回祖國，會落入獨裁統治者之手，於是一直把它收藏在家中。

直至現任開明派總理阿比‧艾哈邁德前年上台，阿斯福認為是適合讓王冠回歸祖國的時機，於是聯絡有藝術偵探家之稱的布蘭德（Arthur Brand），在對方協助下得到荷蘭警方允許，去年將王冠收藏於安全隱蔽地方，直至周四由荷蘭經貿及發長部長卡格陪同，將王冠帶到埃塞俄比亞，由阿斯福親手交予阿比‧艾哈邁德，讓寶物重回國土。阿比‧艾哈邁德在接收儀式上，讚揚阿斯福是祖國文物的守護者。

據悉該王冠是埃塞俄比亞皇帝法西利達斯（Fasilides）擁有的約20個王冠之一，年期可遠溯至1780年代，原收藏於一間天主教教堂，但在1993年被人偷去。