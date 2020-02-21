7萬年前尼安德特人　或已有喪葬習俗

舊石器時代的史前人類尼安德特人，一向被認為仍保持原始獸性、未開化。英國考古學家最近研究一具於伊拉克出土的約7萬年前尼安德特人骸骨後，認為當時的人類已經有喪葬習俗。

該具名為沙尼達爾Z（Shanidar Z）的尼安德特人骸骨，埋於伊拉克庫爾德著名考古遺址沙尼達爾洞穴。該洞穴在上世紀50至60年代期間，曾出土10具零碎尼安德特人骸骨，骸骨上有一些混雜了花粉的泥濘污垢，考古學家當時認為可能是一種「花葬」。

直至2014年，考古學家希望挖掘洞穴的沉積物，以確認骸骨的年期，期間陸續再挖出不同的骸骨碎片，包括一塊肋骨及一個被壓扁的頭骨。至去年他們終將整副骸骨出土，檢測後認為屬一名生活於約7萬年前的約30至45歲的男性。

考古學家又發現，骸骨以向左側臥姿勢埋在地下，左手臂向上屈枕在頭下附近，猶如在睡覺，而其頭部附近亦放有一些似用來作標記的石頭。考古學家認為，骸骨死者並非隨意被推落坑道中，而是被人小心翼翼地埋葬。參與研究的劍橋大學考古學家波默羅伊（Emma Pomeroy）認為，尼安德特人已有墓葬習俗，文明比現時想像中高級和複雜。