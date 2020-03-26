新冠肺炎：有人出現症狀　亞坦尼亞號被拒靠岸

澳洲的新冠肺炎確診數增至2727宗，病歿者增至12人，其中維多利亞省首次出現死亡個案。郵輪紅寶石公主號早前獲准在悉尼泊岸落客後，逾130人確診。原定在西澳省靠岸的亞坦尼亞號（MV Artania）因出現疑似感染，為免重蹈覆轍，當局已拒絕其駛入海域。

報道指，紅寶石公主號的乘客下船時因檢疫不足，令新南威爾士政府飽受批評，當局決定讓之後入境的郵輪乘客先接受檢疫隔離。郵輪瓦斯科達加馬號（Vasco da Gama）搭載800名澳洲人及109名新西蘭人，原定於周五（27日）在西澳省珀斯靠岸，現改往羅特內斯特島（Rottnest Island）隔離。

德國鳳凰旅遊旗下亞坦尼亞號載有800名乘客及500名船員，當中並沒有澳洲人，但船上有人出現呼吸道疾病的症狀。西澳省省長麥高恩要求澳洲海軍協助驅逐該郵輪離開海域，同時派出衞生人員到船上進行檢測及評估，只有病危的人才會獲准進入澳洲。麥高恩表示：「我們已看到悉尼發生的事（紅寶石公主號），徹徹底底是一場災難。」

而一度傳出有疑似病例的郵輪挪威寶石號，早前在美國夏威夷檀香山靠岸。293名澳洲乘客乘坐澳洲航空包機，於周四（26日）早上抵達悉尼，全部人接受檢查後其中5人送院，其餘人則送往市內一間5星級酒店，自我隔離14天。