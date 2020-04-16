新冠肺炎︰防疫持續至9月　太快鬆綁更打擊經濟

澳洲截至周四（16日）新增17人確診新冠肺炎，累計6462人染疫，63人病死。總理莫里森當日發表全國講話，指即使新症數量減少，威脅仍未解除，政府對鬆綁防疫態度審慎，若太快放寬限制或令情況更糟糕，經濟打擊會更嚴重，要權衡兩者，防疫措施將維持至少6個月。

莫里森指，防疫措施或會持續多半年至今年9月，要求國民為經濟作最壞打算。禁止酒吧及咖啡廳營業、限制婚禮及喪禮人數的措施將延長30日，直至5月中，未來4周會再檢視政策。不過，聯邦政府同日援引研究指，兒童染疫播毒機會較低，呼籲各省復課。

國家內閣當日亦開會討論防疫政策，並為撤銷防疫定下3項指標，包括增加檢測、改善追蹤接觸者及本地應對能力，以及有能力封鎖有社區傳播的地區。

與此同時，內政部長達頓繼財長弗呂登貝格後，周四亦向世界衞生組織發炮，狠批世衞指中國可重開野味市場的建議是「巨大錯誤」，但表明不會跟隨美國總統特朗普決定，取消對世衞的撥款。

達頓接受電台訪問指，直言對世衞支持重開中國野味市場的建議感「懷疑」，表示澳洲有必要指出該項建議屬錯判。他稱︰「這是個大錯，他們應重新審視其建議。」主持問及會否支持停向世衞提供資金時，達頓則認為此舉弊大於利，稱︰「我們需依賴世衞等組織，向發展中國家提供醫療援助。」