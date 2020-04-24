新冠肺炎：菲延長封城令　印尼暫緩遷都計劃

菲律賓至今有近7000宗新冠肺炎確診個案，當中462人死亡。政府周五（24日）宣布，把首都馬尼拉及疫情嚴重地區的封城措施，延長至下月15日，其他風險較低的地區則會逐步解封。

總統杜特爾特周四（23日）晚出席危機小組會議，並作出上述決定。發言人羅克表示，可以解封的地區將局部恢復就業、交通及商業活動。杜特爾特揚言，將向成功研發疫苗的團體或個人，派發5000萬披索（約764萬港元）獎金。

杜特爾特又警告，若當地叛軍組織繼續搶掠救援物資、影響供應，可能會實施全國戒嚴。菲律賓至今已耗資3527億披索（約539億港元）抗疫，雖然現金目前尚算足夠，但杜特爾特表示，不排除會出售資產或借錢作為抗疫資金。

另外，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani）周四宣布，政府暫緩遷都往婆羅洲東加里曼丹省的計劃，以集中資源應對新冠肺炎疫情，可能到明年才恢復計劃。當局又宣布，周五起暫停所有公私營的海陸空交通，以防止疫情在齋戒月期間擴散，但貨運、緊急服務、軍警及政府需要及特定用途除外。