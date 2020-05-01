新冠肺炎：旅遊公司聯署　要求Google延遲收廣告費

旅遊業是受新冠肺炎疫情打擊最大的行業之一，德國8家與旅遊業相關的公司日前向互聯網巨擘Google發出聯署信，要求Google延遲收取合共約8千萬美元（約6.24億港元）的今年首季廣告費，以助這些公司渡過難關。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四（30日）報道，聯署的8間公司包括Trivago、GetYourGuide、Omio等總部設在德國的公司，這些公司以「德國初創聯會」（German Start-ups Association）的名義，周三（29日）去信Google商務總監申德勒（Philipp Schindler）。

聯署信指出，有公司接受了政府援助，希望Google可以延遲收取這些公司的廣告費；理據是德國政府提供援助的金錢來自納稅人，如果Google不給予更大的彈性，那麼這接受了援助的公司，就逼着要用從政府借來錢來還債，納稅人的錢就流到Google手上，幫助不了有需要的人。

信中指，Google今年首季的收入達到410億美元（約3198億港元），是全球數碼經濟的領導者，呼籲Google可以在艱難時期，為經濟健康和多元化作貢獻。報道指申德勒尚未回信，也未知其他行業有否向他發過同類的信件。