新冠肺炎：進一步解封公共場所　默克爾呼籲保持社交距離　

德國的新冠肺炎疫情逐步緩和，該國聯邦政府和各州政府周四（4月30日）舉行電話會議後，一致同意將逐步解封更多公共場所，包括宗教活動、兒童遊樂場、博物館和動物園等。總理默克爾呼籲公眾繼續保持社交距離，並遵守防疫規定。

根據默克爾與各州州長召開電話會議後作出的決議，在滿足防疫條件的情況下，允許教堂、清真寺和猶太會堂等舉行宗教活動，亦允許開放兒童遊樂場、博物館、展覽館、紀念館、動物園和植物園。

不過，餐館的堂食業務、酒吧、賓館、幼兒園仍未解禁，因為私事的旅遊和走親訪友同樣未獲解禁。針對大型活動的禁令，則將一直持續至8月31日。此外，5月4日起，理髮店可以在滿足防疫要求的情況下重新開業，但按摩店等「無法避免近距離接觸」的服務業仍不得開業。

具體解封步驟將由各州自行微調，默克爾表示決定何時解封是政治人物要承擔的責任，必須謹慎地分析整體形勢，並盡一切所能確保「不倒退回較艱難的階段」。她強調，保持警惕仍是當前最大的要求。

德國截至目前有超過16.3萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數超過6600人。在過去的一周，該國平均每日有1000到1500宗確診個案，比之前一星期的每日約2000宗為少。