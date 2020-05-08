新冠肺炎：酒吧關閉旅業停擺　1千萬公升啤酒被迫棄掉

法國因為新冠肺炎疫情實施封城措施近兩個月，酒吧關閉，旅遊業停頓，有1千萬公升啤酒因而沒被飲用就要棄掉，業界損失慘重。

法國啤酒國家聯會表示，這批啤酒因爲疫情影響，未及飲用就到期，必須棄掉。這些大部分都是生啤，較快會變壞。聯會主席科斯緹爾稱，浪費的啤酒大部分仍在酒桶内，他把情況歸咎於政府官方因應疫情而關閉酒吧和餐館，旅遊業也停頓，展覽和多項文化活動也得取消；棄掉啤酒導致生產商損失百萬歐元，聯會希望政府給予賠償及援助。該會屬下有300個會員，佔法國啤酒生產的98%。

法國在2020年原本預計會生產共2250萬百公升啤酒，在疫情隔離措施下四分之一啤酒商停止生產，7成生產商自3月中旬起銷售量大跌一半。去年該國的啤酒生產商投資了2.41億歐元（約20億港元）作爲發展，相對於只有40億歐元（約336億港元）銷售額來說算是龐大數額。

隨着疫情緩和，法國將會在下周一（11日）起，逐步放寬封城措施。代表巴黎香榭麗舍大道商戶的商會指出，預計大道會有超過5成商戶於下周一復業，商舖會加強衞生和安全措施，周一至周六會在上午11時至下午7時營業，周日則會在下午6時關門。

駐法國記者呂靜儀報道