憲兵拘IS孤狼　破巴塞隆拿恐襲陰謀

西班牙憲兵於母親節前夕在巴塞隆拿瓦解一宗恐怖襲擊陰謀，周五（8日）拘捕一名效忠回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的摩洛哥籍孤狼，懷疑他企圖在過去的周末以汽車撞人或持刀施襲。被捕男子將於下周五（15日）在首都馬德里的國家刑事法院提堂。

西班牙憲兵獲得美國聯邦調查局（FBI）、摩洛哥國土安全總局提供情報，待時機成熟採取行動，在巴塞隆拿市中心一座公寓內拘捕一名29歲男子，但沒有公布他的身份。憲兵聲明指，疑犯對安全構成真正威脅，在社交網上宣誓效忠IS至少4年，相信他已受徹底洗腦及變得十分激進。

聲明又指，疑犯雖發表憎恨西方的言論，但過往一直保持低調。他在疫情期間多次違反緊急狀態下的封城令，在巴塞隆拿到處閒逛，因此引起情報人員注意，懷疑他趁機尋找下手目標地點。憲兵表示，自疫情爆發後，歐洲多地相繼有孤狼駕車或持刀施襲。

西班牙警方兩周前突擊搜查東南部阿梅里亞省一座公寓，拘捕IS成員、英國籍埃及裔饒舌歌手巴里（Abdel-Majed Abdel Bary）及另外兩名男子。他事前乘船從北非的阿爾及利亞偷渡上岸，警方懷疑他們打算在巴塞隆拿施襲，會把兩宗案件一併調查。

西班牙近年屢次成為恐襲目標，22歲摩洛哥裔男子阿布雅布（Younes Abouyaaqoub）於前年8月在巴塞隆拿蘭布拉購物大道駕車衝向人群，造成15人死亡，包括一名7歲英國男童，另有130人受傷。數小時後，5名阿布雅布同黨在鄰近的坎布里爾斯以刀斧襲擊路人，導致一人死亡，警員其後擊斃所有施襲者。