新冠肺炎：法向宗教活動下口罩令　德擬加大檢測力度

新冠肺炎疫情在歐洲逐漸回落。法國內政部周五（22日）宣布，預計6月初開始恢復宗教活動，部分宗教聚會最快在近日內便可批准，但強制參加者需戴口罩。德國政府周六（23日）表示，將於本月提出一項旨在加大檢測力度的法令。

法國3月實施禁聚令，本月較早時開始放寬部分封鎖措施，但未包括宗教活動。內政部長表示，將就宗教集會頒布新的法令，撤銷宗教活動的禁聚令，但教徒聚集時必須戴口罩、保持至少一米距離及清洗雙手。法國至今共有18.2萬人染疫，逾2.8萬人病死。

德國周六（23日）新增638宗確診個案，累計確診177,850宗。聯邦衛生部表示，將頒令規定醫院和護老院今後只要出現一宗感染病例，就必須對機構內所有人進行檢測，與感染者有過接觸的人及是無症狀也將被要求進行檢測。

意大利緊急民防部表示，全國周五新增130人病歿及652宗確診。社會保障機構INPS日前一份研究指出，全國今年3月1日至4月30日的死亡人數，比2015至2019年的平均死亡人數大增約4.7萬人。官方統計顯示約有2.8萬人死於疫情，分析認為新冠肺炎實際死亡人數或比官方數字多1.9萬人。