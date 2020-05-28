新冠肺炎︰單日增79確診　物流中心群組69人染疫

南韓的新冠肺炎疫情反覆，中央防疫對策本部周四（28日）公布，國內前一日增加79宗確診，屬連續兩天猛增，亦是時隔53天後首度單日增加70宗以上病例。繼夜店群組後，富川市網購物流中心日前爆發集體感染，群組病例已增加至69宗；而感染源頭未明的個案亦見上升，令疫情反彈的憂慮日增。

位於京畿道富川市的Coupang物流中心日前爆發集體感染，疫情已由物流中心擴散至當地接線中心。保健福祉部長官朴淩厚周四指，物流中心的工作人員需要在短時間內處理大量工作，勞動強度大，但他們工作時疑未有遵守戴口罩、生病時居家隔離等防疫守則。南韓京畿道知事李在明周四緊急召開線上記者會，勒令涉事物流中心停業，為期兩周。

中央防疫對策本部指，過去兩周錄得的303宗病例中，有23宗的感染源不明，佔7.6%。在上月底，感染源頭不明的病例僅佔4%。韓媒周四報道，政府擬全面加強首都圈各行各業防疫措施，包括建議首都圈娛樂場所歇業至6月14日。

防疫對策本部本部長鄭銀敬周三（27日）曾表示，首爾市、京畿道、仁川市等地的感染途徑不明病例正在增加，認為部分地區有必要加強執行社交距離政策。