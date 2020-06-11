新冠肺炎︰滯留郵輪歸國無期　730名內地船員瀕臨崩潰

新冠肺炎疫情肆虐全球，郵輪業大受影響。內地多名郵輪船員近日在微博上發文求助，指受疫情影響，導致他們滯留在郵輪上近90天，歸國無期。內媒近日採訪了多名內地船員，其中有人透露，單是其所在的郵輪公司已有約730名內地船員滯留船上，公司多次安排包機準備送他們回國，最終因各種原因被取消，令他們瀕臨崩潰。

郵輪「海洋皇后號」船員姚遠（化名）受訪時表示，今年3月17日在美國邁阿密送最後一名遊客下船時，她還以為自己歸家可期。惟由於船員上岸後要自費住酒店，大部分船員均決定留在船上等待。後來隨着美國疫情加劇，當局不允許船員上岸，郵輪又轉到英國南安普頓，期間雖曾靠岸，但只能補給，不能下船，結果，她等候了近90天，至今仍晃蕩在大西洋之中。

姚遠透露，單單是其所屬的皇家加勒比國際遊輪，就已有約730名內地船員，被集中在英國（2艘）、菲律賓和希臘的4艘船上，等待回家。其中，僅她所在的海洋皇後號上就有323人。雖然公司曾多次安排包機，計劃從倫敦飛回中國，後因當時內地不允許飛機入境，結果一再推遲。她坦言，折磨船員們的除了船上有限的空間和活動方式，還有一次次回家的計劃取消和延期，「我們愈來愈臨近崩潰。很多船員精神狀態都不怎麽好。大家都在硬撐着」。

另一艘停靠在英國海域的「海洋國王號」上，也有300名內地船員。其中船員王嘉（化名）滯留在海上的時間更長，已超過了100天。他坦言，「每天真的感覺是在坐牢。船上每天兩次體溫檢測，取消所有的活動，人與人保持2米的社交距離。幸運的是，現在船上的中國船員無一人感染新冠病毒」。除了停靠在英國海域的2艘船外，另外2艘停靠在菲律賓和希臘的郵輪，目前已定下了包機返航的日程，但絕大部分中國船員仍在海上苦苦等待。

據報道，除了皇家加勒比旗下的郵輪外，類似的狀況在全球多家公司的郵輪上出現，其中至今已有3名外國船員在等待回家期間，多次得知包機被取消而感到絕望，最終跳海自殺。內媒記者事後向皇家加勒比國際遊輪查詢，惟對方未有回覆。另皇家加勒比周一（8日）曾發公告，指將進一步延長全球停航的時間，目標是8月1日恢復營運。