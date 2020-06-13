新冠肺炎：新省時隔逾2周再現本土病例

澳洲的新冠肺炎疫情放緩之際，新南威爾士省周六（13日）宣布新增4宗病例，其中1宗是本地感染，為5月底以來首次。同日，澳洲大批民眾無視聯邦政府警告播毒風險，在多地舉辦反警暴及種族主義示威。

澳洲截至周六累計7302人染疫，102人死亡。新省當日通報逾兩周以來首宗本地感染個案，患者是20多歲男子，近期沒有參與過大型示威活動，政府已聯絡他的所有密切接觸者。衞生官員指，病毒可能仍在社區傳播，提醒輕微病徵或無徵狀感染者可以不知不覺地傳染他人。

莫里森政府多次呼籲民眾切勿參與示威，防止疫情擴散。西澳省珀斯的數千名示威者周六上街，要求終止種族暴力及減少原住民監禁率，料逾8000人參加。省長麥高恩（Mark McGowan）早前呼籲發起人取消活動，以防止疫情擴散，但遭拒絕。

北領地達爾文和昆士蘭省小鎮因尼斯費爾的示威則獲批准。達爾文約有1000人參加城市公園的集會，紀念因警暴致死的美國黑人弗洛伊德。因尼斯費爾則有約300人冒雨遊行，為在拘留時死亡的原住民抗議。

墨爾本、布里斯班及悉尼民眾亦發起示威，抗議政府逮捕難民，並要求改善難民的待遇。悉尼的集會不獲新省最高法院批准，警方警告參與者可能被捕及罰款。