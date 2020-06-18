新冠肺炎：連爆群組感染　兩區至少逾700人中招

德國西部居特斯洛縣和首都柏林，近日分別爆出新冠肺炎群組感染，合共至少逾700人染疫。其中居特斯洛縣一個屠場的肉食包裝工場的群組爆發，疑是與該國放寬旅遊限制有關。

發生群組爆發肉食包裝工場位於居特斯洛縣的雷達—維登布呂克鎮，當局周二（16日）為工場的1050人進行檢測，截至周三（17日），983個已完成檢測樣本中，發現當中有657人感染新冠病毒。當局已下令關閉屠場，並對7000人進行隔離檢疫。屠場所屬的滕尼斯（Toennies）公司管理層認為，這次爆發或許與近期當局放寬邊境管制，工人有機會到東歐國家探親有關。出現今次爆發後，居特斯洛縣已決定周四（18日）起關閉縣內所有學校及託兒所，直至月底暑假開始為止。

而在柏林，南部新克爾恩區一處住宅街區，自上周五起檢測出患者，直到周三已檢測出70人，多數患者僅表現出輕度症狀，但分佈在七棟多層公寓樓內的369戶家庭需接受14天居家隔離。當地官員認為，此次群組感染不會蔓延至整個柏林，因為疫情生在一個相對封閉的人群中，他們大多經濟貧困、受教育程度較低，一定程度上與其他人的生活缺少交集。然而政府在這區勸導居民在家隔離和遵守衛生防疫要求的工作艱難，預計本周確診人數還將持續上昇，理由是居民中普遍疏於遵從衞生防疫要求，認為「疫情已過去」或「沒有那麼可怕」，而不再認真佩戴口罩或保持人際距離。

不過，總理默克爾周三與16州州長討論防疫進展後，認為遠未到病例快速增長的地步，堅持在遏制地區性爆發的同時，會繼續嘗試放寬防疫限制。