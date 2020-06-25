闊別70年魂歸故里　147具韓軍遺骸將落葬

韓戰爆發70周年前夕，美國及南韓早前從北韓移交的陣亡美軍士兵遺骸中，鑑定出其中147具是韓軍士兵。該批遺骸周三（24日）由美國夏威夷運抵南韓京畿道城南市的空軍基地，計劃周四（25日）韓戰爆發紀念日下葬，總統文在寅將出席儀式。

遺骸交接儀式周二（23日）在夏威夷珍珠港—希卡姆聯合基地舉行，美國海軍陸戰隊士兵向覆蓋美國國旗的靈柩致敬，靈柩其後分別披上聯合國軍司令部旗幟及南韓國旗，再由韓軍士兵安放在軍機的座位上。軍機進入南韓防空識別區後，韓軍6架戰機護航向陣亡士兵致敬。

美軍印太司令部司令戴維森、南韓國防部次官朴宰民等人出席交接儀式，戴維森向韓戰失蹤、陣亡的軍人及家屬致哀，指美韓士兵當年如兄弟並肩戰鬥、遏止侵略、捍衞主權及人權。朴宰民稱美韓將繼續合作，並履行國家的神聖責任，把每名陣亡士兵帶回家。

1990年至1994年，美朝聯合挖掘隊伍在北韓平安南道价川、平安北道雲山和咸鏡南道長津湖發現多具相信是美軍士兵遺骸。美朝前年舉行峰會後，朝方向美方移交一批遺骸。經美韓聯合鑑別後，確認部分遺骸是韓軍士兵，而美韓此前確認出3批合共92具韓軍遺骸。多達14萬韓軍在韓戰陣亡，其中逾12萬人的遺骸仍下落不明。

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