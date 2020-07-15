新冠肺炎：歐洲多國強制戴口罩　防第二波疫情

法國總統馬克龍周二（14日）表示，為防新冠肺炎疫情再爆發，下月1日起強制民眾在所有室內公共場所，包括商店、超市、教堂等必須戴口罩，目前當局只要求民眾乘搭公共交通時戴口罩。

該國放寬防疫措施後，酒店、沙灘及食肆重開，只建議但沒有強制民眾戴口罩，令到部分地區疫情反彈。馬克龍周二出席完國慶典禮，接受電視直播訪問時指，有迹象顯示第二波疫情準備出現，因此會開始儲備口罩及藥物，同時希望全民可以接受病毒檢測。 馬克龍又預計，失業人數將增至100萬，會推出1000億歐元（約8833億港元）重振經濟措施，為年輕人創造更多就業機會，繼續推動退休制度改革。

另外，英國《電訊報》周二報道，英國當局擔心第二波疫情爆發，計劃短期內建議在所有公共地方，包括辦公室和其他工作場所都要戴口罩；官員開始與僱主組織商討，內閣部長制訂方案。當局周一宣布加強防疫，由本月24日起，規定民眾進入商店必須戴口罩，違者可被判罰款100英鎊（約1000港元）。

西班牙南岸安達盧西亞（Andalusia）由周三起，民眾需要在所有室內及室外公共場所，包括沙灘和泳池必須戴口罩，在家居住所內或進食時、6歲以下兒童或有健康問題的人士可獲豁免；違者可被罰100歐元（約883港元）。