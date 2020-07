扮清潔工突襲倫敦地鐵　Banksy新作籲戴口罩

英國政府為了防疫,鼓勵市民在公共場所戴口罩,但仍有人置若罔聞。神秘塗鴉大師Banksy看不過眼,日前親自化身為清潔工突襲倫敦地鐵,並在一節車廂內留下多幅呼籲人們戴口罩的作品。惟倫敦交通當局表示,已按照車廂內嚴禁塗鴉的守則,將有關塗鴉刷走,Banksy亦「冇面俾」。

Banksy周三(15日)在Instagram上載創作最新作品的短片,當中可見他穿上全套保護衣物,準備消毒清潔劑,然後背起清潔劑罐進入列車內,拿出噴漆在車廂內塗鴉。期間他更要求一名男乘客坐到另一邊去,以免阻礙他「開工」。

Banksy是次以他的招牌「老鼠」角色創作,並在畫下留下一句「如你不戴口罩,你甚麼都沒有」(If you don't mask, you don't get),然後施施然攜着物品,混在乘客堆中離開車站。片段最後見到月台牆上噴上一句「我現在困在家」((I get lockdown),以及列車關上門後車門上的一句「但我會再起來」(but I get up again)作結,充滿鼓勵人們齊抗逆境的意味。