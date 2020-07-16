新冠肺炎：夏季大減價因疫情推遲3周　無助挽救經濟

因為新冠肺炎疫情關係，法國在本周三（15日）才開始爲期4周的夏季大減價，比以往習慣推遲3周，但預計未能挽救因疫情造成的經濟黑暗期。

根據商號聯會PROCOS統計，成衣店在5月和6月的生意分別大跌4成和3成半。一向在6月底進行的夏季大減價，今年因對應疫情而推遲至7月中開始。不過，法國工商總會主席高吉分析說，其實在過去數周已有大型連鎖店舖以「推廣」或「特價私人銷售」名義，「偷步」把部分貨品減價到7折至半價。

法國3月中旬起實施強制隔離政策接近2個月，普通店鋪完全停止營運，貨倉堆積大批冬季和春季貨品，現在出現冬天厚衣物大減價，屬史無前例。從5月11日逐步解封起，裝修用品及家具店舖生意回升，但成衣店的顧客流量則大不如前。

法國公共輿論研究所調查顯示，54%國民表示在大減價期間不會大量購物，或者花費數目將比去年低，平均每名消費者預計花200歐元（約1770港元），而且大部分人偏向網購。經濟分析估計10%至15%小店舖可能應付不了租金皮費將快倒閉。

駐法國記者呂靜儀報道