港企涉助俄羅斯傭兵集團　同遭美國制裁

美國國防部周三（15日）指控，俄羅斯政府透過僱傭兵集團，在利比亞的黎波里大舉採礦，以及資助蘇丹已倒台的獨裁政權。華府為此決定制裁有關僱傭兵集團，以及其幕後主要人物、有「普京廚師」之稱的商人普里高津（Yevgeny Prigozhin）；有份幫普里高津進行交易的香港及泰國公司亦同受制裁。

美國非洲司令部周三公布，已取得圖片證據，指控僱傭兵公司瓦格納集團（Wagner Group）在的黎波里附近及以東地區無差別開發礦場，損害利比亞人的安全。瓦格納集團被指獲俄羅斯政府資助，美國非洲司令部的格林（Bradfrod Gering）上將狠批俄羅斯袖手旁觀，任由該集團不負責任地令利比亞衝突惡化，造成無辜平民死亡。

美國指控，瓦格納集團是由曾涉嫌干預上屆美國大選的普里高津所資助，而他本來已正受華府制裁。瓦格納集團涉嫌與蘇丹前獨裁總統巴希爾（Omar Al Bashir）有利益關係，獲對方特許開採金礦，被指為私利和惡意影響力而剝削該國自然資源。華府再制裁了普里高津在蘇丹經營的M Invest公司。

美國財政部指，有香港及泰國的公司涉嫌為普里高津進行合共750萬美元（約5850萬港元）交易，有關款項花費在普里高津於蘇丹的私人飛機及私人活動開銷上。而涉嫌與普里高津有關聯而被美國制裁的香港企業，包括安營集團有限公司、尚龍集團有限公司及ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED。