新冠肺炎：峴港疏散8萬人　重頒居家令

越南峴港市上周六（25日）出現4月以來首宗本地新冠肺炎感染個案，翌日再增加3宗，政府憂慮疫情會社區爆發，周一（27日）宣布峴港要疏散8萬人，大部分是本地旅客，他們到目的地後必須自我隔離14日。同日，總理阮春福對峴港重頒居家令。

政府高度警惕峴港再有本地感染個案，宣布撤走當地數萬人，越南的航空公司目前每日營運100個航班，由峴港市前往國內其他11個城市，料疏散行動需時4日。越南目前禁止國際旅客入境，本地旅客則因機票減價等大增。

阮春福亦向峴港下達居家令，民眾只有購買食物、藥物等必需品才可外出，獲政府批准繼續營業的企業員工亦可豁免。政府亦把禁聚令收緊至2人，學校、醫院、工作場所獲豁免，人與人之間必須保持2米距離。

此外，阮春福指示警方加強打擊非法入境者，目前未知峴港的新症是否與偷渡者有關。而越南官媒周日（26日）指，警方拘捕一名42歲中國籍男子，懷疑他是協助人蛇從中國偷渡到越南的犯罪組織首領。政府周一亦公布，自5月起在接壤中國的河江省拘捕逾1500名非法入境者。

在印尼，該國周一新增1525宗新症，57人死亡。全國累計確診病例突破10萬宗，4828人病歿。