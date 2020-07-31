今年機械遺產名單出爐　單反相機入選

獲選的單反相機，（上排左起）Asahi Flex 1、Asahi Flex ii b、Orion Miranda T，（下排左起）ZUNO、Nikon F。

日本東京機械學會周五（31日）表示，今年的機械遺產已選定5件產品，當中包括1950年代的日本製單反相機、用於傳送帶的機械式無極變速器等。機械遺產名單開始13年來，至今已有104件產品入選。

獲選的5種單反相機產於1952年至1959年，包括由當時的日本光學工業製造的「Nikon F」、旭光學工業（現理光映像）製造的「Asahi Flex 1」等。5種相機都採用了對當時而言具有劃時代意義的技術，學會讚揚「改變了一說起相機就是德國的評價」。

單反相機是指透過一塊放置在鏡頭與底片間的鏡子，將來自鏡頭的圖像投射到對焦屏上。今年其他入選的機械遺產另有Shimpo工業（現日本電產Shimpo，京都府）1952年研發的無極變速器、明治時代在東京大學等使用過的工學相關教育資料。

2020年機械遺產名單（排名不分先後）

1/通過噴塗金屬形成薄膜的弧焊熔射槍，滋賀縣新興Metalicon（現Shinco Metalicon）1955年與1963年製造

2/粉碎礦物和草藥的自由粉碎機，東京都奈良商店（現奈良機械製作所）1927年製造

3/明治時代在東京大學等使用過的工學相關教育資料

4/京都府Shimpo工業（現日本電產Shimpo）1952年研發的無極變速器

5/單反相機（日本光學工業（當時企業名）Nikon F、旭光學工業（現理光映像）Asahi Flex 1及Asahi Flex ii b、Orion Miranda T、ZUNO光學工業1958年ZUNO）