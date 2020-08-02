新冠肺炎：維省增逾650新症　料將進入第4階段封鎖

澳洲的新冠肺炎疫情反彈，維多利亞省新增超過650人確診，再多17人病歿。消息指，維省料於周日（2日）宣布進入第4階段封鎖，最快於周三（5日）實施。新南威爾士省亦新增12宗確診病例，當地政府向民眾發出新的戴口罩建議。

澳洲全國累計逾1.7萬人確診，當中201人病歿。其中維省的疫情最嚴峻，新症較前一日多250多宗，雖然較上周五高峰的723宗少，但仍是歷來第二多的單日增幅。當地報道指，該省可能實施「新西蘭式」的全面封鎖，主要官員上周六晚磋商細節，料於周日或周一公布；措施將持續數周，更多企業需要停業，民眾活動受到限制，學校要網上授課。聯邦政府表示支持。

新省省長貝雷吉克莉安周日宣布，在全省發出新的戴口罩建議，將於周一（3日）實施，但並非強制性。當局希望民眾在4種主要情況下戴口罩，包括在難以保持社交距離的密封環境，如公共交通工具、商店等；從事零售、接待等面對客人的行業；出席崇拜等活動；居於疫情重災區。

貝雷吉克莉安表示，疫情已來到「絕對危急的階段」，未來數周的抗疫成敗十分關鍵；又強調口罩供應充足，相信民眾在這方面不會有困難。醫療總監錢特（Kerry Chant）亦指，戴口罩是隔離檢測、保持社交距離及良好衞生以外的第4道防線。