新冠肺炎：峴港市110萬人全民檢測

越南峴港市上月底再現新冠肺炎本地個案，政府憂慮疫情在社區爆發，宣布封城。當地傳媒周日（2日）報道，政府將為峴港所有民眾、約110萬人進行病毒檢測。而印度內政部長夏哈（Amit Shah）周日確診已入院，並在社交網要求過去數日曾與他接觸的人士，接受檢測及自我隔離。

越南衞生部門周日公布，新增2宗與峴港疫情有關的確診個案，另有2宗輸入個案。上月以來有逾80萬人曾訪峴港並返回居住地，其中4.1萬人曾到出現疫情的3間醫院。其中，何志明市有3.2萬人曾訪峴港，至周日有2.1萬人已接受檢測，3人確診。河內過去一個月亦有7萬多人曾訪峴港，近5萬人亦已接受快速檢測。

峴港上月25日出現3個月以來首宗本地個案後，全國已增加174宗確診，大部分與峴港疫情有關。越南至今累計590宗確診，當中214人正接受治療，3人病歿。

另外，菲律賓周日新增5032人確診，累計確診數突破10萬大關，其中逾5萬宗是最近不足4周內錄得。總統杜特爾特6月1日放寬首都馬尼拉的封城令，部分商場及工作場所重開，公共交通有限度恢復，隨着檢測人數增加，確診者人數亦有所增加。菲律賓是繼印尼後，東南亞疫情第2嚴重的國家。