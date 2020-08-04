聯合國︰北韓仍發展核武　包括可搭載彈道導彈裝置

北韓自2017年後已無再進行核試，領袖金正恩日前揚言北韓的核威懾可確保國家安全，半島無核化談判進程依然停滯。英媒周一（3日）披露聯合國機密報告，指北韓仍在發展核武，部分成員國更認為北韓「已開發了可搭載在其國產彈道導彈的小型核裝置」。

該份中期報告由聯合國監察制裁情況的獨立專家組撰寫，周一交予聯合國安理會「制裁北韓委員會」的15個成員國。報告指，部分成員國認為北韓在過去6次核試中，已成功開發小型核裝置。北韓2018年炸毀了其豐溪里核試場的隧道，以示停止核試，但無允許專家到場監察。報告指，北韓只炸毀了隧道口，有成員國認為朝方可在3個月內將之重建。

報告指︰「北韓正進行核研發計劃，包括生產高濃度鈾，以及建設實驗性的輕水反應堆。其中一個成員國評估，北韓正持續生產核武。」報告又指，其中一個成員國估計北韓仍需要進一步研發更小型裝置，以開發穿透輔助裝置（penetration aid）技術，甚至多彈頭系統。報告未有指明該成員國是何國家。

此外，報告亦指控北韓仍違反制裁，非法在海上採煤，但有關行為在今年1至3月因為新冠肺炎疫情而暫停。專家組認為，虛擬資產及電子貨幣等，將繼續成為北韓牟利目標。