男子酒吧消遣發現逾千古幣　拍賣料值10萬英鎊

英國薩福克郡一名愛用金屬探測器尋寶的男子，早前到友人開的酒吧消遣時，在酒吧後的農田發現1枚古金幣和一枚6便士硬幣。他一眼看出非池中物，與另兩名友人合力搜索，結果找到逾千個古銀幣。他將所得交給專家鑑定，證實歷史可遠溯至15至17世紀，拍賣價高達10萬英鎊（約100萬港元）。

英媒周一（3日）報道，40歲的馬奧尼（Luke Mahoney）愛上金屬探測器尋寶逾10年，甚至開設金屬探測器公司。他日前與兩名友人，在友人開於林賽的酒吧後方一片6平方公里農田內尋寶，首先發現金幣和6便士硬幣；6便士硬幣的鑄造期由1551年到1967年為止。

馬奧尼認為田中應還有其他「寶物」，吃過午飯後立即再繼續探測和挖掘，結果愈挖愈多多，最後掘到1061枚銀幣，令他們喜出望外。馬奧尼指，能發現那麼多銀幣，除歸功他的金屬探測器外，農田近日剛收割，令泥土已掘鬆亦是一大原因。專家鑑證銀幣後，指年代最久遠的一枚可追溯至16世紀中葉伊利沙伯一世女王時期，另有許多則是17世紀上半葉查理一世時期，相信是一些富有地主在英國內戰上戰場前埋下。