連日雨災增至16死　漢江相隔9年再發洪水預警

面對連日暴雨成災，增至16人死亡。南韓總理丁世均周三（5日）表示，會檢討將北部地區列為特別災區，並由中央政府提供額外支援。環境部漢江洪水控制站周四（6日）早上對首爾漢江大橋流域發布洪水預警，是該流域自2011年7月28日以來首次。

丁世均在政府會議中指示行政安全部，要盡快檢討將忠清北道、京畿道及忠清南道等北部地區列為特別災區。南韓中部及北部地區連日下雨，有逾1500名國民流離失所。統一部發言人吕尚基在例行記者會上表示，京畿道漣川郡臨津江最北端的必勝橋水位周二（4日）晚兩度超逾5米以上，希望北韓能共享防汛訊息。

截至周四早上11時半，漢江大橋附近水位達8.38米，接近洪水預警「注意」級別的8.5米。首爾龍山區、城東區、廣津區、麻浦區、江西區、永登浦區、銅雀區、瑞草區、江南區、江東區、松坡區部分地區可能遭受洪水來襲。漢江大橋洪水預警「警戒」級別水位為10.5米，「嚴重」級別為13.3米。漢江水位1925年7月18日曾達11.76米，是歷來最高紀錄。