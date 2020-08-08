勃朗峰冰川熱浪下恐崩塌　遊客急疏散

氣候變化危機正在加劇，全球氣溫上升嚴重影響冰川地貌。位於意大利境內的阿爾卑斯山勃朗峰上，一處50萬立方米的巨型冰川在夏日熱浪下有崩塌危機，附近滑雪場的約75名遊客等人，需要緊急疏散。而加拿大的最後一副完整冰架，更在上月底兩日內，崩塌了40%，面積比紐約市內整個曼哈頓區還要大。

英媒周五（7日）報道，位於意大利勃朗峰約2600至2800米海拔的普蘭平修冰川（Planpincieux），在熱浪及晚間低溫的溫差交替下，約等同整座米蘭大教堂體積的冰川有崩塌危機。附近庫馬耶爾（Courmayeur）的官員指，熱浪令冰川加速融化，每日可流失50至60厘米。

庫馬耶爾滑雪場風險管理經理塞戈爾（Valerio Segor）亦指出，融冰水流恐令冰川突然滑落；當局正以高空拍攝及雷達監察冰川的狀況。附近連接庫馬耶（Val Ferret）山谷的熱門登山徑，已需關閉以防萬一。

位於加拿大北極圈內最後一副完整的冰架「米爾恩冰架」（Milne Ice Shelf），在上月底崩塌了80平方公里，即全冰架的約40%；加拿大卡爾頓大學的研究營和器材隨着冰架崩塌。渥太華大學的專家指，加拿大的北極圈今年的氣溫，比往年的平均氣溫高出攝氏5度。

米爾恩冰架位於魯納惠特的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island），其上有一個被冰架浮於海水之上棚外湖（epishelf lake）。米爾恩冰架開裂，恐令該個北半球最後一個已知的棚外湖消失；而失去巨型冰架保溫，亦將令較小型的冰帽（ice cap）加速融化。